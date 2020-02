Sport e salute al Due Ponti Sporting Club

Nuovo appuntamento con la cultura a tutto tondo negli ambienti frequentati dagli sportivi: martedì 11 febbraio alle ore 19, presso il Due Ponti Sporting Club, il binomio sport e salute è stato protagonista dell’incontro, presentato da Stefano Meloccaro e Jimmy Ghione e rivolto anche a un pubblico di non addetti ai lavori per diffondere un importante messaggio: attività fisica e ricaduta sulla salute e sulla qualità della vita.

Sono intervenuti, per la divulgazione scientifica, il Prof. Paolo Manzoni, Direttore Dipartimento Materno Infantile ASL Biella, che ha inquadrato le tematiche relative a sport e infanzia come crescita di salute globale;

il Prof. Eugenio Baraldi, Professore Ordinario di Pediatria Dipartimento Salute Donna e Bambino di Padova, che ha puntato l’attenzione sugli stili di vita e sull’importanza dell’imprinting precoce: per lo sviluppo di una consapevolezza nei confronti del proprio benessere, è fondamentale promuovere l’adozione di un sano stile di vita attraverso iniziative di informazione volte a divulgare la cultura della salute, coinvolgendo i vari attori, genitori, scuola, pediatri, medici, decisori di politica sanitaria;

la Dr.ssa Flaminia Bolzan, Psicologa e Dottore di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport, che ha evidenziato l’importanza di una maggiore consapevolezza relativa al comportamento alimentare, analizzando i fattori psicologici che entrano in gioco nel momento in cui lo sportivo, amatore o professionista, si trova ad affrontare una dieta finalizzata al raggiungimento di una condizione o prestazione desiderata.

La chiusura di grande impatto emotivo è toccata al testimonial della serata, il grande ginnasta italiano Jury Chechi, medaglia d’oro olimpica, soprannominato per la totale padronanza della disciplina “il Signore degli Anelli”, che ha raccontato la sua esperienza di atleta professionista di successo e di quanto la passione, unita a valori sportivi e umani, sia elemento fondamentale per arrivare a traguardi importanti, ma anche e soprattutto a far sopportare il carico di lavoro necessario per ottenere risultati ai massimi livelli.

Presente anche un’ altra medaglia d’ oro olimpica e plurimedagliata, la vice presidente del CONI, Alessandra Sensini, sempre pronta a sostenere l’ importanza del ruolo dello sport.

Tra il pubblico, Fabio Fulco, Antonio Mezzancella, Silvia Squizzato.

L’iniziativa è stata ospitata dal sodalizio sportivo romano presieduto dai fratelli Emanuele e Pietro Tornaboni, che hanno sempre posto al centro della loro politica gestionale il wellness, inteso come equilibrio stabile e complessivo che riguarda il rapporto corpo-psiche-spirito.

Sponsor della serata l’azienda farmaceutica Pharmaguida dei fratelli Nicola e Enrico Guida che nell’occasione hanno presentato il loro ultimo prodotto “XSport”, un integratore nutrizionale specificatamente studiato per chi pratica un’attività sportiva costante.