Sony Xperia 1II, nuovo smartphone Android per amanti di foto e video

Sony torna alla ribalta svelando un nuovo top di gamma della linea Xperia, durante un evento online ufficiale che ha preso il posto del Mobile World Congress 2020 causa emergenza coronavirus.

Il nuovo smartphone Sony

Il nuovo arrivato è Xperia 1II, un dispositivo a lungo atteso, progettato dalla casa giapponese con un occhio di riguardo per chi è alla ricerca di un terminale con caratteristiche innovative a livello fotografico e multimediale, introducendo funzioni inedite per la cattura di immagini di alta qualità.

Sony Xperia 1II è diretto successore di Xperia 1, da cui ha ereditato le linee di design, migliorando però sostanzialmente a livello hardware nel suo complesso. Lo smartphone è dotato di uno schermo 6.5 pollici OLED 4K, chipset Qualcomm Snapdragon 865, supporto HDR e Motion Blur Reduction, una GPU Adreno 650, 8 GB RAM, e 256 GB di storage: parametri di buon spessore a cui va aggiunta la compatibilità al 100% con il 5G.

Il nuovo cavallo di battaglia Sony non delude dal punto di vista fotografico, come già anticipavamo in apertura. Troviamo infatti una quad-camera posteriore, con 3 sensori 12 MP (teleobiettivo, ultrawide e principale), più un 3D TOF. Il comparto frontale è costituito da una fotocamera Zeiss 8 MP dotata di alcune eccellenze, tra cui la nuova modalità di tracking AF/AE a 20 frame al secondo ed il Real Time AF, modalità di ripresa in grado di fare leva sull’intelligenza artificiale per il riconoscimento dei volti.

Si tratta di funzioni che verranno parecchio discusse e dimostrate nella loro praticità nelle prossime settimane, in quanto Xperia 1II è il primo smartphone al mondo ad utilizzarle liberamente, proprio come se ci trovassimo in presenza di una fotocamera digitale professionale.

Le informazioni relative alla disponibilità del nuovo top di gamma anche in Europa verranno rilasciate nelle prossime settimane, assieme alle prime demo fotografiche che ne dimostrano le potenzialità.