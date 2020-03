Gli smartphone più venduti nel 2019

Tra i primi dieci modelli di smartphone venduti nel 2019, spicca Apple che ha conquistato sei posizioni. A rivelare i dati Counterpoint Research.

L‘iPhone XR è stato modello più venduto a livello globale nel 2019, conquistando una quota di mercato del 3%.

Seconda posizione per iPhone 11, nonostante sia stato lanciato a settembre 2019 ha ottenuto un buon piazzamento.

Il primo iPhone con più fotocamere è stato lanciato a un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore. Ciò indica anche l’impatto della nuova serie di iPhone durante l’importantissima stagione delle vacanze nel quarto trimestre.

Apple è seguita da Samsung con tre modelli, tutti della sua serie A, tra i primi 10. La serie A di fascia media con caratteristiche come display OLED, più fotocamere, sensore di impronte digitali in-display, unita alla potenza del marchio Samsung ha creato un proposta di valore eccellente per gli acquirenti. Il rinnovamento di una serie ha spianato la strada a una strategia di medio livello di successo per Samsung.

Quota di mercato delle vendite dei 10 principali modelli di smartphone globali del 2019

Oppo ha sostituito la posizione di Xiaomi dal 2018, con la sua A5, che era anche il modello più venduto in Cina.

All’interno delle regioni, i modelli più venduti in APAC erano di OPPO. In EMEA e LATAM erano di Samsung e in NAM di Apple, mettendo in evidenza la popolarità regionale di questi marchi.

Apple ha conquistato tutti i primi cinque posti in Nord America, mentre Samsung ha conquistato tutti e cinque in Medio Oriente e Africa. Tuttavia, la quota combinata dei primi cinque modelli in NAM è quasi del 30%; il più alto tra tutte le regioni e un’indicazione di consolidamento del mercato. iPhone XR è stato l’unico modello a catturare quote di mercato a due cifre in qualsiasi regione.

Quota di mercato degli smartphone più venduti al mondo nel 2019 per regioni

Huawei, il secondo più grande player nelle vendite globali di smartphone, non ha avuto modelli tra i primi 10 a livello globale. La società, che ha concentrato i suoi sforzi in Cina dopo l’imposizione del divieto commerciale, aveva il suo Huawei P30 tra i primi cinque modelli in Cina.

realme è entrato per la prima volta tra i primi cinque in RoAPAC con il suo C2. Ciò è stato guidato da una forte crescita nel mercato indiano e SEA. In realtà, realme è stato il marchio in più rapida crescita a livello globale per il CY 2019 (426% a / a).

I primi 10 modelli da soli hanno catturato circa il 15% delle vendite globali di smartphone. Il 5G ha ancora contribuito solo all’1% delle vendite nel 2019, quindi non ci sono stati modelli 5G tra i primi 10. Tuttavia, questo potrebbe cambiare nel 2020, con il lancio delle reti, Apple lancia i suoi iPhone 5G e i dispositivi 5G entrano in livelli di prezzo più bassi.