Settimana Ventura: la puntata del 2 febbraio

Con Riccardo Fogli il Festival di Sanremo irrompe anche negli studi di Settimana Ventura domenica 2 febbraio alle 11.55 su Rai2.

Ospiti e anticipazioni della Settimana Ventura

Il vincitore della kermesse canora del 1982 ripercorrerà con Simona Ventura le tappe della sua carriera solista e di quella con i Pooh, che proprio sul palco dell’Ariston nel 2016 hanno celebrato la loro reunion.

Riccardo Fogli non potrà sottrarsi alla curiosità e alle domande impertinenti di Mario Tricca, Vincenzo Crispino e Francesco Cardamone, allievi de Il Collegio 4. Maria Barresi – in collegamento da Sanremo – racconterà le aspettative del pubblico accorso nella cittadina ligure per il 70° Festival.

In studio, Amedeo Goria e Paolo Paganini introdurranno la giornata calcistica e le pagelle del calciomercato invernale, appena concluso.

Non mancherà un tributo al cestista statunitense Kobe Briant a una settimana dalla sua tragica scomparsa. Francesca Sanipoli, da Torino, seguirà il lunch match Juventus-Fiorentina; mentre Saverio Montingelli, in collegamento da Genova, sarà in compagnia di sacerdoti super-tifosi per Atalanta-Genova.

Imperdibile l’appuntamento con la classifica zodiacale dell’astrologo Mauro Perfetti, per sapere cosa ci riservano gli astri.