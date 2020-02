Sanremo 2020: la classifica finale

Diodato vince il Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai Rumore. Secondo posto per Francesco Gabbani mentre sul gradino più basso del podio si piazzano i Pinguini Tattici Nucleari.

Per la vittoria di Diodato è stato decisivo il voto della sala stampa, così come per lo scorso anno con la vittoria di Mahmood a discapito di Ultimo.

Per la giuria demoscopica e per il televoto il vincitore era Gabbani, ma a ribaltare le sorti è stato il giudizio dei giornalisti.

La classifica di Sanremo 2020.

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Elodie

8) Achille Lauro

9) Irene Grandi

10) Rancore

11) Raphael Gualazzi

12) Levante

13) Anastasio

14) Alberto Urso

15) Marco Masini

16) Paolo Jannacci

17) Rita Pavone

18) Michele Zarrillo

19) Enrico Nigiotti

20) Giordana Angi

21) Elettra Lamborghini

22) Junior Cally

23) Riki