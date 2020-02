Sanremo 2020: Diodato e Rancore in lizza per il Premio Della Critica

Sono 24 i Big in gara che si sfideranno questa sera su Rai 1 per conquistare il podio della 70ma edizione del Festival di Sanremo.

Se sul favorito sembrano essere tutti d’accordo, con Anastasio a 4,50, gli analisti di Stanleybet.it studiano anche nuove possibilità.

Aperte le scommesse sull’ultimo in classifica, con Rita Pavone a 4,00. A 6,50 invece Piero Pelù, Riki, Le Vibrazioni e Paolo Jannacci.

Tra i premi più ambiti del Festival c’è sicuramente quello della critica. Solo quattro volte questo Premio dedicato a Mia Martini è andato al vincitore del Festival: nel 1995 (Giorgia), nel 2001 (Elisa), nel 2007 (Simone Cristicchi) e nel 2011 (Roberto Vecchioni). Per i bookmaker in lizza ci sono Diodato con “Fai rumore” e Rancore con “Eden”, entrambi proposti a 4,50, seguiti da Anastasio – “Rosso di rabbia” – a 5,50.

