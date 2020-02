Roberto Cerè sbarca a Casa Sanremo

È uno dei mental-coach più seguiti a livello mondiale ed è anche uno scrittore best-seller. Roberto Cerè, per la prima volta, sbarca a “Casa Sanremo”, come uno dei fiori all’occhiello della rassegna Writers.

Mercoledì 5 febbraio, alle 18.30 presso la sala “Teatro Ivan Graziani” del PalaFiori, presenterà i tre volumi di aforismi “Amore”, “Salute” e “Business” della Mind Edizioni e, in esclusiva, si racconterà a 360 gradi al pubblico e agli addetti ai lavori, dispensando preziosi consigli ai protagonisti della kermesse.

Roberto Cerè a Casa Sanremo

“Ebbene sì, si tratta della mia prima volta al Festival. Anche se vivo a Montecarlo, a 20 minuti di distanza dalla Città dei fiori, è la prima volta che entro nel mondo della kermesse più amata al mondo” ha raccontato Cerè a CasaSanremo.it, aggiungendo: “Sanremo rappresenta le Olimpiadi di un cantante. Un appuntamento che può discriminare la carriera e le sorti di un artista. Questa tensione la percepisce anche il pubblico in sala e da casa. Ed è proprio nella gestione di questa tensione che lavorerei con gli artisti, paragonandoli a degli atleti Olimpionici. Trasformando la preoccupazione in emozione esplosiva. Ci sono degli esercizi specifici che si fanno con gli atleti in preparazione di grandi eventi. Induzioni mentali profonde, nate per fare focalizzare l’atleta solo su due cose: il momento in cui vince e la sensazione che sente/prova nel vincere. Queste due cose: l’atto finale della vittoria e l’emozione intensa, guidano il focus dell’atleta/artista a non soffermarsi sulla preoccupazione di cosa potrebbe andare storto, quanto invece sull’emozione della vittoria“. Per poi concludere: “Un altro aspetto importante durante Sanremo credo sia il rapporto con la stampa. Molto spesso l’artista non è “preparato” ad affrontare la stampa, le domande, le punzecchiature. In quei momenti si giocano le simpatie e antipatie oltre che la loro immagine con il proprio pubblico“.

L’appuntamento con Roberto Cerè è per mercoledì 5 febbraio, alle ore 18.15, al PalaFiori di Sanremo.