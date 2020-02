Quelli che il calcio, la puntata del 2 febbraio 2020

Domenica 2 febbraio 2020, a partire dalle 14 su Rai2, torna Quelli che il calcio con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Gli ospiti di Quelli che il Calcio

I conduttori ospiteranno il trio interista più divertente d’Italia: Aldo, Giovanni e Giacomo.

A garantire la par condicio del tifo, l’ormai immancabile Francesco Paolantoni, tifoso del Napoli e sempre alla ricerca di una compagna di vita fra le sue fan, e il romanista Adriano Panatta.

Insieme a loro e alla giornalista Giorgia Cardinaletti il commento anche sugli ultimi colpi del calciomercato invernale e l’impatto dei nuovi acquisti sul campionato. Su tutti Zlatan Ibrahimovic, di cui un altro ospite potrà darci un ritratto più ravvicinato: Filippa Lagerbäck, in quanto sua connazionale.

Nuova puntata, nuova sfida sportiva: stavolta il test riguarderà Paolo nella disciplina dell’arrampicata, insieme alla campionessa Federica Mingolla.

Nella domenica che precede la settantesima edizione del Festival di Sanremo, Enrico Lucci sarà nella città ligure per qualche anticipazione musicale. E poi, collegamento anche con una delle donne che coadiuveranno Amadeus all’Ariston, ovvero Georgina Rodriguez, interpretata da Liliana Fiorelli. E, sempre in ambito musicale, tornerà il cantante mascherato di Brenda Lodigiani: chissà in quale pupazzo sarà intrappolato domenica.

All’indomani delle regionali, invece, il quadro politico sarà definito dalla disamina sempre imparziale del Paolo Del Debbio di Ubaldo Pantani.

Da Livorno, e non dal profondo nord della Russia, arrivano invece i Siberia, band di quattro elementi che, presentati da Melissa Greta Marchetto, canteranno il singolo “Non riesco a respirare” tratto dal loro terzo album, un lavoro che tiene in equilibrio cantautorato e new wave.

Il momento calcistico si aprirà ufficialmente con il viola Lorenzo Baglioni e il bomber delle notti magiche, Totò Schillaci, che da un pub seguiranno l’anticipo fra Juventus e Fiorentina. Alle 15 Gian Marco Tognazzi e l’ex scaligero Giuseppe “Nanu” Galderisi saranno a San Siro per Milan-Verona; l’accanito tifoso della Dea Omar Fantini e l’ex grifone Claudio Onofri vedranno per noi a Bergamo Atalanta-Genoa; a Roma, infine, per Lazio-Spal saranno collegati, nella consueta tribuna politica, il deputato Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia e il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle.