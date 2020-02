Playstation 5 sarà compatibile con video 8K e realtà virtuale

Manca poco meno di un anno al debutto ufficiale di Playstation 5, la nuova next-gen Sony che prenderà il posto dell’attuale Playstation 4 (e ovviamente delle varianti Slim e Pro, lanciate qualche tempo dopo la console principale).

La casa giapponese, come confermato dalla comparsa dei primi Developer Kit sul web, è al lavoro da qualche mese sulla console, per la quale ha in serbo una grande rivoluzione in termini di potenzialità grafiche e livello di giocabilità.

Per ottenere questo risultato, Playstation 5 farà leva innanzitutto su un cambiamento sostanziale a livello hardware: la CPU utilizzata sarà una AMD Ryzen di 3° generazione, costruita con processo produttivo a 7 nanometri e nuova micro-architettura Zen 2. Accanto al processore firmato da AMD, Sony farà debuttare una nuova GPU Radeon Navi, in grado di supportare i più recenti algoritmi di ray tracing.

Questo significa che Playstation 5 sarà in grado di utilizzare una tecnica tipica del rendering grafico avanzato, fino ad oggi mai applicata nelle console da gioco: il ray tracing permette di

calcolare con alta precisione il percorso della luce riflessa dalle superfici e dallo scenario di gioco, restituendo ambientazioni di qualità cinematografica mozzafiato al giocatore.

Sembra essere inoltre confermato il supporto al formato video 8K, scelta che per il momento potrebbe far pensare a un’esagerazione dal momento che il 4K è ancora in fase di assestamento tra il grande pubblico, ma considerando il comune ciclo di vita di una console –che si estende per parecchi anni dalla data di debutto–, è sicuramente ragionevole.

Chiude questa promettente panoramica la conferma della compatibilità di Playstation 5 con la realtà virtuale: è un espresso desiderio di Dominic Mallinson (capo ricerca e sviluppo per Sony Playstation), che vuole a tutti i costi un’evoluzione dei dispositivi VR in modo che siano più leggeri, indossabili e interfacciabili a partire da fine 2020, ovvero il periodo in cui la console sarà prontissima al lancio.