Pasquale Di Nuzzo torna a ballare in Don Matteo 12

Pasquale Di Nuzzo interpreta Jordie: sta riscuotendo grandissimo successo di critica e pubblico la sua partecipazione alla serie Don Matteo 12 che di settimana in settimana supera i suoi ascolti.

Pasquale sei noto al grande pubblico per l’esperienza ad Amici, che ricordo hai?

Amici è stata la mia prima esperienza televisiva, per tre anni ho provato ad entrare nella scuola, l’ho voluto tanto. Sono cresciuto tantissimo all’interno del programma, mi ha arricchito tantissimo a livello artistico e sarò per sempre grato per aver avuto questa bellissima opportunità.

Hai subito dopo intrapreso il percorso della recitazione: come ti sei preparato?

Dopo aver terminato il mio percorso all’interno della scuola, ho cominciato a studiare dizione e a frequentare diversi corsi di recitazione. Dopo mesi di preparazIone ho trovato un’agenzia che mi ha dato poi finalmente l’opportunità di accedere ai diversi casting.

Sei entrato nella squadra Disney su due progetti importanti e internazionali: che esperienza è stata?

Non avrei mai pensato di poter fare un’esperienza del genere. Lavorare in Argentina è stata un’opportunità unica, recitare in un’altra lingua non è stato sempre facile ma sicuramente molto appagante. Disney è una impresa eccezionale, ogni giorno impari qualcosa di nuovo ed è realmente una “scuola“ per il mondo internazionale.

Torni a lavorare in Italia con una delle serie più apprezzate del piccolo schermo, Don Matteo. Come ci sei arrivato?

Ancora non ci credo ! Era novembre 2018 quando sono iniziati i casting e stando ancora in Argentina ho dovuto mandare un video per il casting. Tornato in Italia poi ho avuto l’opportunità di farne un altro e da subito mi sono innamorato di questo personaggio , lo volevo a tutti i costi. Dopo quattro mesi di casting, arrivai al call back finale insieme ad altri 3 ragazzi e dopo due settimane mi dissero che il ruolo era il mio.

Chi è Jordie?

Jordi è un ragazzo diverso. È un ragazzo spesso denigrato per vivere in campagna e per non vestirsi alla moda. Ascolta la musica su vinili e la danza per lui è l’unica ragione per vivere. Durante il percorso, per via di un brutto incidente, non potrà più ballare: gli viene messa una protesi anche se per lui non sarà più lo stesso. Grazie a Sofia capisce che forse non è proprio tutto finito .

Quale messaggio si può veicolare attraverso questa intensa storia che interpreti?

Sono diversi i messaggi che questo personaggio comunica. Sicuramente il suo essere tanto determinato a non arrendersi credo sia uno dei messaggi più forti. Le circostanze tante volte restano le stesse, ma la differenza la facciamo noi con quello che decidiamo di fare.

La tua compagna sul set è Maria Sole Pollio. Dai social si evince che è nata una gran bella amicizia. E’ davvero così?

Maria Sole è un vulcano di energia. Ho imparato tanto attraverso lei, essendo il suo secondo anno nella serie mi ha aiutato in tantissime cose. Nonostante la sua giovane età credo abbia tanto talento.

Terence ti ha fatto un gran bel complimento: vuoi condividerlo con i nostri lettori?

Quando ho visto ciò che Terence mi ha scritto sono rimasto davvero tanto colpito. Essere paragonato a James Dean, che credo abbia avuto un talento unico, è stato per me un grandissimo onore e sicuramente qualcosa che non mi aspettavo.

Se dovessi sognare in grande con chi ti piacerebbe lavorare e perché?

Nella mia vita ho sempre sognato in grande. Mi piacerebbe lavorare tantissimo con Eddie Redmayne, credo sia dotato di un talento raro.