Pantaloni ampi da donna: uno dei capi trend 2020

Tinte delicate, colori tenui, paillettes a gogo e, soprattutto, taglie ampie e comode. Sono queste le caratteristiche dei pantaloni più trendy della prossima stagione estiva. Modelli che sono un autentico tripudio di femminilità e romanticismo e che hanno già conquistato migliaia di donne e ragazze in tutto il mondo. Stilisti e designer sono riusciti a donare quell’allure glamour e charmant a modelli straordinariamente comodi e versatili. In che modo? Grazie a una cascata di colori, forme e disegni, ma anche a dettagli intriganti quali pizzi, merletti, cinture e appliques. Ecco di seguito alcuni dei trend della prossima stagione estiva!

I pantaloni con fantasie orientali

Fantasie orientali e motivi floreali non smettono mai di sorprendere. Questi pantaloni così raffinati riescono a fondere una straordinaria delicatezza a un tocco fashion. Splendidi i modelli a palazzo,che lasciano intravedere la caviglia e che possono essere abbinati con una preziosa scarpa aperta dotata di tacco e una giacca elegante dai colori chiari.

Pantaloni ampi e a tinta unita

In una moda sempre più colma di stampe e disegni di ogni genere, non possono mancare i colori. E per fortuna, quest’anno la bella stagione porterà con sé una strepitosa tavolozza di gradazioni diverse, che spaziano da quelle più vivaci come l’arancio e il rosso, a quelle dolci come l’azzurro cielo e il rosa. Senza dimenticare il verde, che non ha nessuna intenzione di abbandonare la scena ed è stato declinato in numerose tonalità e su tantissimi modelli. Raffinati ed eleganti come pochi altri capi, i pantaloni larghi somigliano a gonne lunghe e ampie. Ed è per questo che le case di moda più note hanno deciso di realizzare anche modelli plissettati, super femminili e davvero raffinati. Ideali per una serata mondana.

Pantaloni super morbidi a righe

Uno dei jolly per eccellenza della moda? Le righe, ovviamente! Anche quest’anno i modelli a righe verticali tornano prepotentemente alla ribalta, offrendo quell’aspetto vintage che proviene direttamente dagli anni ’60 e ’70. Pantaloni fluidi e super comodi, perfetti anche sulle silhouette morbide poiché non fasciano ma slanciano. Una delle vip che li ama di più? Stella McCartney, che in alcune uscite ufficiali ha deciso di abbinarli ad una camicetta aderente e a un blazer oversize. Un abbinamento davvero chic!

I pantaloni ampi di High Everyday Couture

L’ideale per le donne che cercano capi d’abbigliamento realizzati con materiali di elevata qualità, straordinariamente comodi e perfetti per ogni occasione? I pantaloni ampi da donna High sono esattamente ciò che fa per chi è alla ricerca di queste caratteristiche. Modelli eleganti e ricchi di charme, impreziositi da stampe geometriche, da un’ampia tavolozza di colori che annovera toni pastello e vivaci, elementi di charme quali cinture a cordino o metalliche ed appliques sempre originali. E non mancano nemmeno i pantaloni in denim, i modelli in jeans con tonalità multiple, quelli plissettati e persino modelli provocatori con gambe asimmetriche, per uno stile sporty chic in grado di dare nell’occhio senza esagerare.