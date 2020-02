OnePlus 8, la presentazione del nuovo smartphone avverrà online

L’impatto dell’emergenza coronavirus continua a mettere in serie difficoltà i ‘big’ della tecnologia, che dopo aver rinunciato al Mobile World Congress sono alla ricerca di soluzioni alternative per presentare al pubblico i nuovi top di gamma del 2020.

OnePlus non farà eccezione: il brand orientale, che si prepara a lanciare l’attesissimo OnePlus 8 in primavera, ha deciso di seguire le orme di Sony e Huawei confermando l’arrivo di un evento ufficiale online per la presentazione del nuovo smartphone Android.

I fan più accaniti del produttore cinese sanno che OnePlus è solita annunciare i nuovi prodotti tramite eventi che si tengono nelle più disparate località del mondo: l’esordio di OnePlus 7 è avvenuto l’anno scorso a New York; tuttavia per ragioni di pubblica sicurezza quest’anno si è deciso di rinunciare all’evento fisico, tenendo al suo posto un keynote online che potremo seguire tramite i canali social ufficiali dell’azienda.

La scelta di OnePlus, oltre che essere perfettamente comprensibile dato il clima di apprensione creato dall’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, non rappresenta una novità per il brand. Alcuni di noi ricorderanno che OnePlus 2, l’ex top di gamma che debuttò nel 2015, venne lanciato proprio tramite una conferenza tenuta in realtà virtuale; così come l’evento di lancio del più potente OnePlus 5 tre anni fa avvenne in streaming live.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di OnePlus 8, gli ultimi leak in nostro possesso parlano di un dispositivo con display 6.55 pollici AMOLED, chipset Snapdragon 865 pronto alla connettività 5G, RAM disponibile in tagli differenti (6/8/12 GB) a seconda della variante scelta, 128 o 256 GB di memoria, e una tripla fotocamera posteriore a 48 MP con obiettivo Sony IMX686, f/1.7 + obiettivo 16 MP ultra-wide + obiettivo 2 MP.

Al momento OnePlus non ha rivelato dettagli precisi in merito alla data di lancio: continueremo ad aggiornarci fino alla loro conferma ufficiale.