MWC 2020, l’evento non si terrà causa coronavirus?

Continua a crescere la perplessità degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori riguardo il MWC 2020, l’appuntamento annuale con le più importanti novità dell’elettronica di consumo provenienti da tutto il mondo.

L’emergenza coronavirus, da diverse settimane al centro di allarmi, speculazioni e purtroppo anche fake news, potrebbe cancellare per intero il calendario dell’evento, che dovrebbe tenersi in Spagna (Barcellona) dal 24 al 27 Febbraio. Diverse case produttrici hanno già dato disdetta, a partire da LG, seguita a stretta ruota dalla cinese ZTE, che avrebbe dovuto tenere una conferenza durante il primo giorno della fiera.

Il MWC 2020 ha poi visto nelle ultime ore altri ritiri importanti, tra cui Amazon (un portavoce ufficiale avrebbe già confermato l’assenza di rappresentanti del colosso di Jeff Bezos), NVIDIA (che ha ufficializzato il tutto tramite un comunicato stampa riportato sul sito ufficiale), così come di Intel, Umidigi e MediaTek.

Anche un big come ASUS ha deciso di cancellare qualsiasi impegno per il MWC 2020, a quanto pare non si tratta però di cause legate alla protezione del personale e dei visitatori, bensì di scelte strategiche dovute al lancio posticipato di alcuni prodotti top di gamma.

Assente, inoltre, Sony, anche se la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere il 24 Febbraio in orario mattutino verrà comunque trasmessa in streaming su YouTube per tutti gli appassionati del brand.

Chi cerca di ‘resistere’ a ogni costo è invece TCL, che ha annullato la presentazione dei prodotti che avrebbe dovuto tenersi prima del MWC di quest’anno nella speranza di presentarli alla kermesse spagnola, confidando nel fatto che l’evento non sarebbe stato annullato.

L’ultima parola, però, spetta ai responsabili della fiera, che in via precauzionale hanno pubblicato sul sito del MWC 2020 alcune linee guida su come proteggersi da possibili infezioni dovute al coronavirus, in attesa del responso finale di venerdì che ci confermerà o meno se l’evento si terrà.