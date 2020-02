Morgan contro tutti a Live non è la D’Urso

Domenica 16 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “LIVE – NON È LA D’URSO”, il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso.

Tanti ospiti e interviste ai protagonisti del momento: in esclusiva, in studio, Morgan tornerà a raccontare la sua verità in seguito alla squalifica dal Festival di Sanremo 2020. L’artista affronterà 5 agguerritissime sfere e incontrerà la madre, Luciana Colnaghi.

E ancora, Nina Moric si sottoporrà alla macchina della verità; mentre l’ex fidanzato Luigi Favoloso si confronterà con i suoi genitori, Loredana Fiorentino e Michele Favoloso.

Direttamente dalla casa di Grande Fratello VIP, Barbara d’Urso accoglierà poi Barbara Alberti per un acceso faccia a faccia con Francesca Cipriani.

Inoltre, a “LIVE NON È LA D’URSO”, Fiore Argento farà chiarezza sul suo rapporto con il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane.