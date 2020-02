Tartufo e Dom Pérignon Plenitude 1988: Monica Setta festeggia il compleanno di Michele Conte

Champagne e menu di Max Blasone (ex chef di ZUMA passato al Parco dei principi Grand Hotel and spa) per la giornalista Monica Setta.

Il 12 febbraio ha festeggiato i successi del suo programma Uno mattina in famiglia, condotto con Tiberio Timperi, e il compleanno dell’avvocato Michele Conte, presidente del museo delle Civiltà preclassiche di Ostuni e noto legale pugliese con studi a Roma, Milano, Baires, Istanbul e Dubai.

Per l’occasione lo chef Blasone ha preparato un menù a base di pesce e di tartufo innaffiato da Dom Perignon Plenitude edizione 1988, autentica “chicca” della sontuosa serata.

Prima del dinner, aperitivo tra i divani damascati del Parco dei Principi a cura del barman Domenico Maura.

A brindare con Monica Setta e il festeggiato, fra gli altri, anche il general manager dell’ hotel a 5 stelle Daniele Saladini, il fratello di Michele, l’ingegnere Antonio Conte e la moglie Kristina.

Splendida la torta di panna fragole cioccolata zenzero maracuja carambola e frutto del drago con candelina spenta sotto le note di famose melodie degli anni ’80.