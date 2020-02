Miti e dei vichinghi, la nuova raccolta per bambini

Miti e dei vichinghi è la nuova raccolta per bambini di RBA. Per la prima volta, le affascinanti leggende dei regni magici del Nord saranno adattate per i bambini. La raccolta sarà in edicola a partire dal 15 febbraio 2020.

Una collana pensata e scritta per i più piccoli che farà volare la loro immaginazione attraverso il racconto delle leggende di Thor, Loki, Freia, Odino e molte altre creature fantastiche.

La raccolta

La prima uscita sarà lanciata al prezzo di 1,99 €.

Le prime 5 uscite hanno periodicità quattordicinale, successivamente la periodicità è settimanale.

Per ricevere tutti i volumi è possibile sottoscrivere un abbonamento sul sito www.mitivichinghi.it e scoprire sconti e regali esclusivi inclusi nell’offerta.

L’opera prevede 60 uscite, l’elenco completo è disponibile sul sito

Cosa ci sarà nei libri illustrati

All’interno delle varie opere ci saranno appassionanti leggende sul coraggio, l’amicizia e il rispetto per la natura.

E poi personaggi indimenticabili e creature straordinarie: Thor l’intrepido, Loki l’astuto, Freia la coraggiosa, troll, elfi, giganti…

Il fantastico mondo dei vichinghi, i suoi dèi, i suoi eroi e tante altre curiosità.

I libri sono studiati per i bambini in età prescolare. Con ogni volume vivranno un’avventura incredibile e allo stesso tempo impareranno i segreti degli animali: dove vivono, come si nutrono, come si comportano tra loro.

I testi sono divertenti e facilmente comprensibili. I giochi, le curiosità e le illustrazioni rendono più facile l’apprendimento.