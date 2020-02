Melaverde, la puntata del 2 febbraio

Domenica 2 febbraio, alle ore 11.50 su Canale 5, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto conducono un nuovo appuntamento con Melaverde.

Anticipazioni della puntata

Ellen Hidding raggiunge il Trentino per raccontare la storia dell’ultimo caseificio turnario ancora oggi in funzione che produce quotidianamente in modo tradizionale burro e formaggio.

Vincenzo Venuto, invece, si trova a Comacchio, in provincia di Ferrara, per scoprire il Parco Regionale del Delta del Po, sito di grande valore ambientale per la sua biodiversità.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda “Le storie di Melaverde”, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.