Mara Venier, “svista” musicale a Domenica IN

Una clamorosa svista musicale per Mara Venier a Domenica IN. In apertura di puntata, la conduttrice ha presentato il suo primo ospite: Bugo.

Parlando di lui, sia in apertura di trasmissione che al suo arrivo in studio, ha ribadito per ben due volte che il suo album fosse primo in classifica.

Ma in realtà non è così: secondo le classifiche Fimi, il nuovo album del cantante che ha fatto coppia con Morgan al Festival di Sanremo è in ventottesima posizione. Certo, tra primo e ventottesimo posto c’è un bel divario…

In prima posizione, semmai, si trova la compilation di Sanremo 2020 che annovera al suo interno la canzone Sincero.

Ad accorgersi di questo refuso anche Red Ronnie: ieri sera, ospite a Live non è la D’Urso, ha smentito quanto dichiarato nel programma di Rai1. Nel programma serale di Canale 5, che ha visto ospite Morgan, era stato fatto notare come l’album del “rivale” fosse primo in classifica, notizia prontamente smentita dal giornalista e critico musicale.