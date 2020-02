Linea Verde Life, la puntata dell’8 febbraio

Sabato 8 febbraio 2020, alle 12.20 su Rai 1, Linea Verde Life sarà a Padova, la città del Santo, che non smette di stupire per la vivacità di iniziative e che conferma ogni volta la sua bellezza.

La puntata dell’8 gennaio

Si scoprirà che l’Italia, grazie all’Università di Padova, è all’avanguardia e ben presente sull’energia del futuro: la fusione nucleare. Si conoscerà come dagli scarti di un’acciaieria si possa ricavare basalto per realizzare asfalto e l’Orto Botanico presenterà novità davvero sorprendenti. Ma Padova è capace di stupire anche con gioielli nascosti, come il Museo del Precinema e naturalmente con la sua ghiotta gastronomia.