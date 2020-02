Linea Verde: la puntata del 9 febbraio

“Quando un forestiero viene al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte”.

Questo diceva il protagonista del film “Benvenuti al Sud” e questo è quello che hanno provato Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione del cuoco Peppone, muovendosi in Cilento nella puntata di “Linea Verde”, che andrà in onda domenica 9 febbraio, su Rai 1 alle 12:20.

In una cornice spettacolare, dai Templi di Paestum al mare e alla costa, parte integrante dell’area Marina protetta, a Santa Maria di Castellabate, i tre si muovono in un divertente viaggio per raccontare quel territorio fortemente agricolo, ma allo stesso tempo ricco di storia e di tradizioni.

Bufale campane, frittura di paranza, coltivazioni in serra di zenzero sono solo alcuni degli argomenti trattati insieme alle storie dei protagonisti. E poi c’è la musica: in una settimana dove tutti cantano Sanremo, anche “Linea Verde” avrà una colonna sonora dedicata ai vecchi successi del Festival, grazie a una piccola magia e alla voce di una Radio Rai.