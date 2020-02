La Vita in diretta da Sanremo

Come ogni anno, La Vita in Diretta racconterà minuto per minuto tutta la settimana del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, 70esima edizione, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, in diretta dalle 16.50 alle 18.40 circa.

La Vita in diretta: i protagonisti da Sanremo

Alberto Matano e Lorella Cuccarini condurranno la trasmissione dallo studio, allestito all’interno del Palafiori di Sanremo con ospiti Alba Parietti, Anna Falchi, Nunzia De Girolamo, Elisa Maino, Marino Bartoletti e Luca Bianchini.

Gli inviati del programma gireranno 24 ore su 24 per la città raccontando quello che si vede e quello che non si vede.

Protagonisti, i cantanti in gara, il cast scelto da Amadeus ma anche la gente comune, le piazze in festa, tutto l’evento dentro e soprattutto fuori dall’Ariston.

Durante la diretta i conduttori si collegheranno con l’Ariston per vivere le ore precedenti all’evento, insieme ai cantanti impegnati nelle prove ed ai fan che aspettano una foto o un autografo.

Un racconto che non lascerà fuori nessuno.