La performance di Achille Lauro fa il pieno di tweet

Nella prima giornata del Festival di Sanremo 2020, dalle 20:30 alle 3:00 sono stati pubblicati quasi 455 mila tweet con l’hashtag #Sanremo2020. Nello stesso orario le conversazioni totali sul Festival sono state oltre 533 mila.

Ieri sera i primi dieci hashtag più utilizzati su Twitter con #Sanremo2020 sono stati: #Sanremo70, #AchilleLauro, #Sanremo20, #FestivalDiSanremo, #RulaJebreal, #Sanremo, #TizianoFerro, #Amadeus, #tvtalk, #dilettaleotta;

L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2020 è stato tra le 22:17 e le 22:18 quasi 5.000 tweet in un minuto durante la performance di Achille Lauro.

Gli artisti della prima giornata del Festival più twittati sono stati Achille Lauro, Rita Pavone, Diodato e Elodie. Tra le nuove proposte, l’artista più menzionato in rete è il gruppo Eugenio in Via Di Gioia.

Le parole più cercate su Google dagli Stati Uniti, in relazione al Festival di Sanremo, sono: Diletta Leotta, Tiziano Ferro e Achille Lauro

