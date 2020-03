Kilimangiaro, la puntata del 29 febbraio

Nuove grandi emozioni con la puntata de “Il Kilimangiaro” di domenica 1 marzo, alle 16.00, su Rai3.

Come sempre al timone del programma Camila Raznovich, in diretta da Saxa Rubra.

Gli argomenti della puntata di Kilimangiaro

Si apre con l’attualità in compagnia di Mario Tozzi che partirà dal “coronavirus” per ricordare l’importanza della scienza. Paolo Magri, direttore dell’ISPI, descriverà gli scenari politico economici dopo l’arrivo del virus.

Come sempre si andrà alla scoperta di luoghi sconosciuti e ricchi di fascino a cominciare dalle Alpi Orobie, raccontate da Fabio Toncelli, mentre la cuoca rosa fa la sua prima tappa in Nepal e i “Viaggiatori in carrozza” concludono il loro percorso a Bali.

Collegamento dal Giappone con la scrittrice Laura Imai Messina e racconto sul campo con Ileana Boneschi di Medici Senza Frontiere. Ospite della puntata Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra delle foto di Gabriele Basilico al palazzo delle Esposizioni di Roma, nonché photo editor e sua compagna di una vita.

Torna anche l’alpinista e amico del Kilimangiaro Hervé Barmasse. Avventura, paradisi, natura, storie, city life e cartoline saranno al centro dei documentari realizzati dai film makers della trasmissione. Tra i viaggi di questa settimana la Cina con il documentario di Domenico Gambardella sullo Scian Xi An. La classifica da votare via Instagram è dedicata ai Panorami leggendari