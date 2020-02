Kilimangiaro, la puntata del 2 febbraio

Kilimangiaro, il programma di Rai3 condotto da Camila Raznovich, torna domenica 2 febbraio, alle 15.55, in diretta dagli studi di Saxa Rubra.

Cultura, luoghi sconosciuti e incontaminati, avventura e curiosità saranno al centro dell’appuntamento fisso della domenica pomeriggio.

La puntata di Kilimangiaro

Si parte con l’ultimo episodio, girato in Giordania, dei filmaker Gabriele Saluci e Ludovico De Maistre, che saranno in studio con la conduttrice per raccontare le loro disavventure, ma anche la loro visita nei campi profughi dell’ UNHCR, in Libano e in Giordania, dove li ha accolti Francesca Ferrari dell’UNHCR, anche lei ospite della puntata.

Poi, collegamento dai Caraibi con la campionessa free style di kite surf, Francesca Bagnoli, e terza tappa a Cuba della Cuoca Rosa.

Mario Tozzi parlerà di un tema a lui caro, i fiumi più importanti, il loro stato di salute, e il loro peso negli equilibri del processo di inquinamento, mentre il linguista Giuseppe Antonelli esplorerà tre parole legate al Mahatma Gandhi.

Viaggio a Basilea, hub internazionale di arte, con il filmato di Anna Pia Chico, filmaker del programma e un racconto speciale di Raffaello con il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Il professor Carlo Giovanni Cereti, del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e l’archeologia della Sapienza, e la film maker Camilla Insom, invece illustreranno la missione archeologica italiana in Iraq. Non mancheranno le meravigliose “cartoline”, che questa settimana arrivano dalle Isole Azzorre, e la classifica da votare su Instagram intitolata “Regni ed Imperi”.