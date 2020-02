Inaugurata Suite 2020 a Sanremo

Taglio del nastro per SUITE 2020, la guest house che dal 4 all’8 febbraio sarà allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana.

Ad inaugurare lo spazio la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci.

Al taglio del nastro è intervenuto il Presidente dell’Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino con la moglie chiara Giugliano.