In crescita gli ascolti de La Settimana Ventura

Quando all’inizio di questa complessa stagione Tv si è pensato di rinnovare la fascia della domenica mattina di Rai 2, di portare a casa buoni ascolti e di farlo con un programma a bassissimo costo per l’azienda, chiunque probabilmente avrebbe rinunciato a questa sfida. Non Simona Ventura che di sfide complicate ne ha affrontate e vinte tante nel corso della sua lunga carriera televisiva. L’ultima in ordine di tempo è quella relativa a Settimana Ventura.

Prosegue e si rafforza notevolmente il trend positivo di ascolti e gradimento per il programma guidato dalla carismatica conduttrice piemontese. La trasmissione, in onda ogni domenica mattina su Rai 2, nella puntata di ieri ha segnato un record davvero importante: con uno share pari al 7,2 e ascolti che hanno sfiorato il milione di telespettatori.

Un risultato che evidenzia gli effetti positivi generati dal nuovo corso impresso alla trasmissione, così come la gioia del pubblico di godere dell’ironia e della straordinaria empatia della conduttrice.

Se sono numerose le trasmissioni in onda su Rai1 che ieri hanno registrato una crescita notevole dei loro ascolti per via del cosiddetto “effetto Sanremo”, il record della Ventura appare come ancora più significativo visto che è stato conquistato in una rete diversa da quella che ha trasmesso il Festival