Imac Pro 2020 con schermo curvo? L’anteprima arriva da Letsgodigital, il celebre portale di notizie tecnologiche. Sebbene molti consumatori siano ancora scettici su smartphone e tablet pieghevoli, i produttori di elettronica stanno investendo massicciamente nello sviluppo di schermi flessibili. Apple ha anche sperimentato da tempo l’implementazione di uno schermo così pieghevole, tra le altre cose per sviluppare un iPhone pieghevole e un iPad pieghevole .

Tuttavia, non si ferma qui. Recentemente è apparso online un brevetto di Apple in cui è stato mostrato un iMac molto futuristico. Il computer desktop all-in-one brevettato è interamente in vetro. La custodia in vetro ospita un ampio schermo touchscreen e una tastiera rimovibile.

Computer desktop iMac Pro con alloggiamento in vetro pieno

Il brevetto intitolato “dispositivo elettronico con alloggiamento in vetro ” è stato presentato da Apple all’USPTO a maggio 2019, la documentazione è stata pubblicata il 23 gennaio 2020, dopo di che diversi siti Web internazionali hanno scritto su questo rivoluzionario PC iMac.

Insieme alla talentuosa designer olandese Jermaine Smit – aka Concept Creator – LetsGoDigital ha deciso di dare vita a questo speciale PC desktop piegando il design brevettato in un’animazione di rendering 3D. Nell’animazione video qui sotto puoi vedere come sarebbe un iMac Pro full glass. Il design sottile ed elegante del vetro attirerebbe molto l’attenzione in molti salotti e uffici e sicuramente soddisferebbe gli standard di design odierni.

Il design accoglie varie innovazioni speciali. Per iniziare con la custodia in vetro, puoi piegarla.

Almeno la parte centrale, in modo da poter regolare lo schermo in ogni momento in modo da offrire il miglior comfort di visualizzazione.

Questo può essere utile anche quando vuoi portare l’iMac con te, perché puoi piegare completamente la parte inferiore, rendendo il computer più comodo da portare con te. Una videocamera è inclusa nella cornice superiore, posizionata centralmente al centro. Utile per le videochiamate.

La parte posteriore di questo futuristico Apple iMac è dotata di un supporto, che offre ulteriore robustezza, inoltre è possibile incorporare qui i componenti hardware necessari. Il brevetto descrive quindi diverse opzioni per l’uso di una tastiera. Ad esempio, è possibile integrare una tastiera separata nel design, con un trackpad a sinistra e a destra della tastiera.

Viene anche descritta l’opzione per far scorrere un laptop MacBook dal retro. Quindi puoi usare la tastiera del tuo MacBook in combinazione con il grande schermo di iMac. È un brevetto esteso, che tiene conto di molte diverse opzioni e possibilità.

Per il nostro design 3D abbiamo optato per la configurazione più semplice, che sarebbe anche la più semplice da realizzare per Apple. Tuttavia, sembra esserci anche un chiaro svantaggio di questo design. Perché la tastiera è molto vicina al grande schermo. La domanda è se sarà così comodo. Anche se ovviamente è un piccolo aggiustamento da dire per Apple; non integriamo la tastiera, ma può essere utilizzata separatamente per l’iMac, come siamo abituati da decenni.

Il vetro curvo è stato ampiamente utilizzato negli ultimi anni, anche in architettura. Riscaldando una lastra di vetro piana in modo controllato, il vetro può essere piegato. Quando il vetro si raffredda, tuttavia, non è più possibile piegarlo di nuovo, infine il vetro non è flessibile per natura.

Nel caso di Apple, tuttavia, non è tanto uno schermo di vetro, ma un alloggiamento di vetro che può piegarsi. Invece del vetro, si potrebbe usare anche materiale ceramico o plastico, purché il materiale sia traslucido, come afferma la descrizione del brevetto.

Nel caso degli smartphone , negli ultimi anni è stata sempre più scelta una custodia in vetro. Sembra molto elegante e si riflette magnificamente nella luce. Ma ci sono anche diversi svantaggi: il vetro è fragile e anche molto sensibile alle impronte digitali. La domanda è se le persone stanno aspettando un PC di vetro. Il design, tuttavia, sembra così elegante ed elegante che indubbiamente ci sarà un mercato per questo.

Nuovo design iMac

Il primo Apple iMac è stato introdotto nel 1998. All’epoca era ancora un grande schermo, pensate all’iMac G3. Sin dal G5, introdotto circa 16 anni fa, il design è rimasto praticamente lo stesso. La risoluzione dell’immagine è stata aumentata, i bordi dello schermo sono stati ridotti e viene utilizzato hardware più potente. Ma il design di base è già piuttosto vecchio. La domanda è quindi; Dove andiamo in futuro? Un tale design di vetro può davvero offrire una soluzione?

Potrebbe certamente causare una rivoluzione nel design. Negli ultimi anni, il vetro è stato sempre più utilizzato nei prodotti elettronici di consumo e, a tale proposito, non sarebbe una scelta illogica. Inoltre, iMac necessita di un aggiornamento del design dopo tutti questi anni. Tanto più perché i PC come li conosciamo oggi otterranno presto una forte concorrenza dalle loro controparti pieghevoli.

Sempre più produttori di computer scommettono sull’uso di uno schermo flessibile. Considera il Lenovo ThinkPad X1 Fold, un laptop con schermo pieghevole. L’intenzione è che questo rivoluzionario laptop 5G verrà rilasciato a metà del 2020 per un prezzo iniziale di $ 2500.

Al CES 2020 , Dell e Intel hanno anche mostrato un prototipo di un PC pieghevole . Dell Ori da 13 pollici e Intel Horseshoe Bend da 17,3 pollici hanno entrambi un ampio schermo flessibile. Ciò non solo fornisce un aspetto moderno, ma offre anche funzionalità aggiuntive. Infine, puoi utilizzare non solo la parte inferiore dello schermo come tastiera virtuale, ma anche per visualizzare e scorrere testo e / o immagini su di esso.

Per quanto possa sembrare, una tastiera così virtuale, molti preferiscono ancora una tastiera fisica. Certamente se devi scrivere molto, per esempio per il tuo lavoro. A tale proposito, l’iMac può durare per anni. Sebbene un aggiornamento di progettazione non sembrerebbe certamente fuori posto. Naturalmente iMac Pro ha già diversi anni.

Eventi di Apple 2020

Non è ancora chiaro quando Apple annuncerà un nuovo iMac e / o iMac Pro e se questa volta il PC all-in-one riceverà un aggiornamento del design. A marzo si svolgerà il primo evento Apple dell’anno, molto probabilmente verrà annunciato l’ iPhone SE 2 / iPhone 9 , nonché un nuovo tablet iPad Pro 2020. Inoltre, sono previsti vari nuovi accessori, incluso un tracker AirTag.

La conferenza degli sviluppatori del WWDC si svolgerà a giugno, dove saranno annunciati iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e ovviamente macOS 10.16. È possibile che anche questo nuovo hardware venga introdotto durante questo evento. La serie iPhone 12 viene quindi presentata a settembre, quest’anno la line-up sembra essere composta da quattro modelli. Allo stesso tempo, è previsto anche il nuovo Apple Watch 6. Forse un altro evento è previsto per ottobre, ad esempio per un nuovo MacBook. Tutto sommato, ci si può aspettare molti nuovi prodotti Apple nel 2020.