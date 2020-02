Il trailer della Sony Playstation 5

Sebbene la data esatta sia ancora sconosciuta, molti presumono che la nuova console di gioco di Sony verrà introdotta alla fine di febbraio durante una riunione PlayStation. È possibile che la conferenza stampa si terrà nella Sony Hall di New York. Dopo che LetsGoDigital ha scoperto un marchio per PS5 in Svizzera e ora nel Regno Unito all’inizio di questa settimana , è ancora più probabile che la nuova console di gioco Sony venga svelata nel febbraio 2020. Proprio come è stato con la PS4 sette anni fa.

Sebbene molte funzioni siano già note sia per la nuova console di gioco sia per il controller DualShock 5 aggiornato , il design di PS5 è ancora un grande mistero. Nell’agosto dell’anno scorso, LetsGoDigital ha scoperto un brevetto per una console PlayStation sconosciuta. Non molto tempo dopo è diventato chiaro che era lo PS5 Development Kit, che gli sviluppatori usano per programmare nuovi giochi. Successivamente, questo Dev Kit è stato frequentemente presentato su Internet.

Siamo passati ancora sei mesi e abbiamo visto numerosi concetti di PS5, molti dei quali basati sui desideri dei giocatori e non tanto sui fatti. Ciò non sorprende perché ci sono ancora pochissimi fatti disponibili riguardanti il ​​design della nuova console di gioco.

Microsoft ha presentato per la prima volta il design di Xbox Series X ai The Game Awards nel dicembre dello scorso anno . Sony, d’altra parte, non ha ancora fornito alcuna informazione in merito al design. Nessun trailer ufficiale è stato ancora lanciato.

Video PlayStation 5

A causa della mancanza di immagini ufficiali, il nostro designer 3D Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn , ha realizzato ancora una volta un’impressionante animazione video come “preavviso” per PS5. Questa volta le immagini video non si basano sui brevetti del Dev Kit e del controller DS5, questo è semplicemente ciò che vorremmo vedere da Sony.

Ad esempio, abbiamo aggiunto pulsanti di presa extra nella parte posteriore del controller, il che comporta naturalmente funzioni aggiuntive che piaceranno ai giocatori più accaniti. Ad esempio, prendi in considerazione un gioco di corse come Gran Turismo, in cui puoi cambiare facilmente marcia con i pulsanti extra. Questo rilascia i grilletti L2 R2 e può essere usato per accelerare / frenare con precisione. Ciò aggiungerà valore anche ad altri giochi, ad esempio, rendendo più semplice il cambio di armi o il tiro a segno con un gioco di tiro.

E poi ci sono ovviamente i pulsanti sensibili alla pressione, che erano presenti con PS2 e PS3, ma non con PS4. Speriamo di vederlo di nuovo su PS5, forse contro un giudizio migliore, ma possiamo sempre sperare? Speriamo anche che sarà più facile collegare più controller DualShock alla console, questo potrebbe essere difficile con PlayStation 4.

I giocatori attenti troveranno anche alcune influenze da Xbox, Nacon e Razer nel video. Non dimenticare di iscriverti al canale YouTube di Snoreyn, il maestro designer italiano realizzerà molti altri concetti 3D impressionanti per LetsGoDigital nei prossimi anni. Le sue opere saranno presto esposte nel Bonami Game Museum di Zwolle.

Cosa sappiamo della PS5 e del controller DualShock 5?

Con le nuove console di gioco di Sony e Microsoft, i giochi per console verranno portati a un livello senza precedenti. I giochi avranno un aspetto ancora migliore e più realistico e, inoltre, il suono 3D contribuirà a un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Durante il CES 2020, Sony ha tenuto una conferenza stampa in cui sono state discusse 5 importanti funzioni della PS5, vale a dire: un SSD ad altissima velocità, audio 3D, ray tracing basato su hardware, un disco Blu-ray Ultra HD e infine uno nuovo controller con trigger tattili e adattivi.

Queste funzioni sono già state ampiamente discusse e questa volta lo limiteremo quindi al controller DualShock 5. Ora è noto che il DS5 avrà un design quasi identico al suo predecessore. Tuttavia, verranno aggiunte funzioni extra, i trigger tattili e adattivi devono garantire che i giocatori ricevano un feedback tangibile molto migliore. È diverso se spari con un arco e una freccia o con una pistola. O quando cammini attraverso un foro d’acqua o attraverso l’erba – i nuovi grilletti ti daranno la sensazione di essere effettivamente lì.

Il boss della PlayStation Jim Ryan ha chiuso la presentazione al CES con “i prossimi mesi saranno svelati maggiori dettagli sulla console e sui nuovi giochi”. Sembra che un certo numero di elementi unici siano rimasti indiscussi, anche se si tratta ancora di indovinare quali funzioni sono coinvolte qui.

Una delle caratteristiche che molti giocatori hardcore sperano è la retrocompatibilità. Nell’ottobre dello scorso anno è apparso online un Tweet, a dimostrazione del fatto che il team di sviluppo sta lavorando duramente alla “completa compatibilità”. Ciò consentirebbe di giocare anche a tutti i giochi PlayStation esistenti su PS5. Questo sarebbe ovviamente fantastico e diventerebbe un importante valore aggiunto. Se i giocatori possono continuare a utilizzare la loro collezione di giochi esistente, decideranno molto più velocemente di acquistare effettivamente la nuova console.

Inoltre, gli accessori PS4 sarebbero anche compatibili con la nuova console di gioco, il che significa che hai già acquistato accessori, come un controller DualShock 4, ma ad esempio le cuffie PSVR e la PS Camera possono essere utilizzate anche con la PS5.

Inoltre, ci sono ancora domande aperte sull’SSD. Ora sappiamo che questa nuova forma di archiviazione comporterà tempi di caricamento molto più brevi. I giochi vengono potenzialmente caricati fino a 20 volte più velocemente e anche il salvataggio dei progressi del gioco sarà molto più veloce. Inoltre, il download di nuovi contenuti sarà molto più veloce. Sony ha già annunciato che sarà anche possibile scaricare i giochi in modo modulare, come solo il giocatore singolo o solo la parte multiplayer.

Inoltre, è noto che è molto probabilmente un SSD Samsung. All’inizio di questa settimana, LetsGoDigital ha riferito che la PS5 potrebbe essere equipaggiata con Samsung NVMe SSD 980 QVO . Poche informazioni sono ancora note sulla capacità di archiviazione, anche se Sony ha già annunciato che PlayStation 5 utilizzerà dischi Blu-ray che supportano fino a 100 GB. Un SSD da 1 TB sembra quindi essere il minimo. Forse verranno introdotti diversi modelli di memoria e / o sarà possibile espandere successivamente la memoria.

Servizi e abbonamenti Sony PlayStation

Inoltre, è ovvio che Sony presterà particolare attenzione ai servizi disponibili. Infine, la maggior parte dei soldi viene guadagnata sui giochi e sui servizi – e non tanto sulla console stessa.

Il gioco tramite il cloud sta diventando sempre più popolare, il servizio PlayStation Now è stato creato anni fa per questo. L’anno scorso i prezzi per un abbonamento PS Now sono stati ridotti della metà, dopo di che devi pagare solo € 10 per un abbonamento mensile. Se decidi di sottoscrivere subito un abbonamento di un anno, pagherai una tariffa ragionevole di € 60, dopodiché puoi giocare a più di 700 giochi su richiesta sulla tua console o sul PC.

Di recente si è diffusa la voce che la Sony includerà temporaneamente un abbonamento di 3 mesi a PS Now al momento dell’acquisto di una PS5. Ovviamente sarebbe stato carino. Inoltre, sarebbe una scelta logica per Sony, finalmente ci sarà sicuramente un numero di giocatori che deterranno questo abbonamento in seguito, il che ovviamente significa entrate extra per Sony.

Un altro servizio popolare è PlayStation Plus , che ti consente di giocare a giochi multiplayer online. Questo abbonamento può anche essere sottoscritto per 1 mese, 3 mesi o 12 mesi. Sottoscrivendo un abbonamento si ottiene anche uno sconto esclusivo sui giochi selezionati dal PlayStation Store e ogni mese vengono aggiunti giochi aggiuntivi che è possibile scaricare.

Forse in futuro Sony creerà anche un abbonamento come l’abbonamento Xbox All Access di Microsoft. In questo modo ricevi anche la console di gioco a rate, un po ‘paragonabile a un abbonamento telefonico.

Inoltre, è ovvio che verrà prestata particolare attenzione alla riproduzione remota, il che rende possibile giocare ai giochi PS5 sul tuo smartphone , tablet, laptop o desktop. La console di gioco funziona quindi come un database, per cui i giochi possono essere trasmessi in streaming su numerosi dispositivi. L’app PlayStation potrebbe anche essere aggiornata, anche se pochi dettagli sono ancora noti al riguardo.

Giochi esclusivi per Sony PS5

Un’altra importante carta vincente di Sony è l’offerta di giochi esclusivi. Il mese scorso la Sony ha annunciato il primo titolo del gioco attraverso un trailer video: Godfall. Questo gioco di ruolo fantasy è stato sviluppato dai giochi Counterplay.

Godfall è un gioco d’azione in terza persona con numerose grandi battaglie e combattimenti testa a testa. C’è una modalità a giocatore singolo, ma il multiplayer è ancora più divertente, afferma lo sviluppatore. In primavera, verranno annunciati maggiori dettagli su questo titolo di lancio per la Sony PS5. Il gioco sarà rilasciato alla fine del 2020, contemporaneamente alla nuova console di gioco.

Sebbene Godfall sia l’unico gioco PlayStation 5 presentato ufficialmente per il momento, ci si aspetta ovviamente più giochi per PS5. Nel circuito delle voci si parla di una manciata di titoli di gioco esclusivi. Pensa a Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn 2 e God of War 2.

Inoltre, la Sony ha rilevato lo sviluppatore di giochi Insomniac nell’agosto 2019, con giochi famosi come Spider Man, Ratchet e Clank and Resistance. Ora che Insomniac è diventato ufficialmente parte di Sony Interactive Entertainment, è molto probabile che questo comporti anche nuovi giochi per PlayStation 5. I prossimi mesi diventeranno sicuramente più chiari sui nuovi giochi.

Quando sarà disponibile PlayStation 5?

La nuova console Sony PlayStation sarà inoltre rilasciata nell’ultimo trimestre del 2020 . È probabile che il lancio avvenga alla fine di novembre / dicembre. Quindi ci vorranno alcuni mesi prima di trovare la nuova console di gioco nei negozi.

Inoltre, non è ancora chiaro se la console di gioco verrà rilasciata direttamente in Europa. In precedenza, Sony ha rilasciato per la prima volta la console in Giappone, seguita dall’America e poi dal turno dell’Europa. Nel caso della PS4, tuttavia, è stata la prima volta in America, poi in Europa e poi in Giappone, il paese di origine. C’era solo una differenza di due settimane tra l’uscita di America ed Europa. È possibile che Sony abbia deciso di applicare la stessa strategia questa volta.

Tuttavia, i giocatori possono già acquistare la PS5 . Diversi rivenditori olandesi offrono già la possibilità di inserire un preordine PS5 . Verrai quindi inserito in un elenco di prenotazione, in modo da essere il primo a ricevere la nuova console di gioco.

Molto è stato detto sul prezzo. Perché tutte queste nuove funzioni e l’integrazione di un SSD comporteranno ovviamente dei costi. Laddove la PS4 e la PS4 Pro lanciate tre anni dopo sono state entrambe immesse sul mercato per € 400, questa volta puoi sicuramente aspettarti un prezzo più alto. Sony ha già indicato che la console di gioco avrà un prezzo ragionevole, date le specifiche. Forse questo porterà ad un prezzo al dettaglio suggerito da circa € 500 a € 550.