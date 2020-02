Il premio Falcone e Borsellino per Lino Banfi e Beppe Convertini

A Roma si e’svolta la XXV edizione del Premio Internazionale Giuridico Scientifico ‘G. Falcone – P. Borsellino’ presso la Camera dei Deputati.

La commissione giudicatrice è composta da Alfredo Bassioni, Carlo Taormina, Anna Maria Bernardini De Pace, Gianmarco Cesari.

Sono intervenuti

Marcello Veneziani – Filosofo

Donatella Bianchi – Presidente WWF Italia

Catena Fiorello – Scrittrice

Michele Cucuzza – Giornalista

I Premi Speciali Falcone e Borsellino sono stati conferiti a

Paolo Veronesi per l’Impegno sociale. Agli ex calciatori Gianluca Vialli e Massimo Mauro per l’Impegno Sociale, all’attore Lino Banfi per l’Impegno sociale, al conduttore di Linea Verde su Rai1 Beppe Convertini per l’ Impegno social.

Ha moderato la giornalista Livia Azzariti.