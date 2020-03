I consigli per prevenire i colpi di sonno alla guida

CarGurus (www.cargurus.it) – uno dei principali marketplace di auto a livello mondiale – ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione legata alla prevenzione dei colpi di sonno alla guida.

L’occasione è legata all’imminente 13 marzo 2020, quando si celebrerà come ogni anno la giornata mondiale del sonno. Da festeggiare nei propri letti ma non nelle proprie auto. Infatti, secondo i dati dell’Automobile Club Italia (ACI), in Italia il 22% degli incidenti stradali è causato da eccessiva stanchezza o sonnolenza. Motivo per cui è essenziale ribadire l’importanza di adoperare degli accorgimenti per evitare un colpo di sonno mentre si è alla guida.

Per questa ragione CarGurus ha cercato di stilare una lista delle migliori best practice per non incorrere in pericoli gratuiti.