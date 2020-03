I brani più trasmessi in radio (21 – 27 febbraio)

RINGO STARR, dei Pinguini Tattici Nucleari è il brano più trasmesso della settimana dalle radio italiane, ed è anche uno dei più ascoltati con oltre 8 milioni di stream.

La canzone con cui la band ha raggiunto il podio alla 70esima edizione del Festival di Sanremo continua ad essere un fenomeno inarrestabile. La canzone ha conquistato la prima posizione della classifica EarOne

La classifica

Scende in seconda posizione Andromeda di Elodie, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Blinding Lights di THE WEEKND. Quarta posizione, invece, per Fai Rumore, brano con il quale Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Quinta e sesta posizione per altri due brani sanremesi: Tikibombom di Levante e Me ne Frego di Achille Lauro.