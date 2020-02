Huawei Mate XS, evento ufficiale in arrivo il 24 Febbraio

Come tutti gli appassionati di tecnologia sapranno, sono momenti difficili per le principali fiere dell’elettronica e del mondo mobile che in questo mese avrebbero dovuto tenersi in Europa: il Mobile World Congress 2020 è stato annullato in seguito a una recente decisione dello staff, e il panorama relativo agli eventi futuri non sembra essere molto roseo.

Huawei, però, non sembra intenzionata a lasciar perdere il tradizionale appuntamento annuale con il lancio di un top di gamma Android, ovvero Huawei Mate XS. Si tratta dell’acclamato successore di Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole annunciato durante il 2019 come rivale di Samsung Galaxy Fold.

Il brand orientale non si lascia spaventare dall’emergenza coronavirus, che ha portato ad una ritirata improvvisa tantissime aziende orientali, scegliendo di presentare Huawei Mate X in diretta streaming, tramite una conferenza stampa preregistrata da mandare in onda a Barcellona. Il tutto avverrà in uno stand apposito allestito dall’azienda nel luogo in cui si sarebbe dovuto tenere l’MWC 2020.

Le informazioni sul dispositivo pieghevole sono ancora carenti, del resto come spesso avviene nei giorni che precedono annunci di un top di gamma i produttori preferiscono mantenere ‘top secret’ i principali dettagli hardware e software dei device in arrivo, essendo il fattore sorpresa parecchio incisivo.

Quello che sappiamo, in sintesi, è che il chipset integrato su Huawei Mate X potrebbe essere una versione evoluta del precedente Kirin (Hisilicon Kirin 990 con connettività di rete 5G) e una nuova configurazione della cerniera che congiunge i due schermi dello smartphone.

Infine, è possibile che Huawei punti tutto su questo evento “in forma ridotta” per rivelare altri dispositivi di fascia media, anche se al momento l’unica conferma ufficiale riguarda data e ora del keynote: lunedì 24 Febbraio alle ore 18.30 sarà il momento preciso della giornata in cui anche noi potremo scoprire in anteprima streaming il successore di Mate X.