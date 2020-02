Grande Fratello Vip 2020: chi sono i favoriti

Chi sono i favoriti per la vittoria del Grande Fratello Vip 2020? Patrick Ray Pugliese, ex gieffino e attuale concorrente è il beniamino del pubblico.

Nonostante all’interno della casa sia bistrattato dai suoi colleghi Vip, nomination dopo nomination sta acquisendo maggiore sicurezza in sé e se ne sono accorti anche i betting analyst di Stanleybet.it che ora lo lanciano solo in vetta sulla lavagna del Vincente a 2,75.

Balzo in avanti anche per Adriana Volpe che passa da 13,00 a 4,50.

Brutte notizie per Pago, l’ingresso di Serena Enardu non gli ha fatto bene, il cantante sardo si è chiuso ed ha smesso di essere tra i preferiti della casa e anche il pubblico ora non fa più il tifo per lui. Da super favorito ora Pago deve condividere il terzo posto sulla classifica del Vincente con Paolo Ciavarro a 5,00, mentre la sua dolce fidanzata Clizia Incorvaia è ora a 10,00.

Crollo di Antonella Elia che continua a litigare con tutti gli inquilini, sbugiardata in diretta da Alfonso Signorini dopo l’accusa infondata di essere stata spintonata da Patrick, sprofonda anche nelle quote e ora è a 7,50.

In nomination venerdì ci sono Fabio Testi e Licia Nunez. L’attore 78enne lunedì scorso ha superato il televoto con il 67% dei consensi, ma guardando le quote è l’ultimo nelle preferenze sul Vincente a 50 volte la posta, mentre la Nunez potrebbe avere più possibilità a 35 volte la posta.