Gigi D’Alessio ospite al Festival di Sanremo

Gigi D’Alessio sarà tra i super ospiti della seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo, mercoledì 5 febbraio.

Il cantautore partenopeo salirà sul palco dell’Ariston per la settima volta, la seconda da ospite, a 20 anni dalla prima partecipazione che lo consacrò al grande pubblico con “Non dirgli mai”.

Sarà proprio questo il brano proposto da D’Alessio, accompagnato dall’orchestra di Sanremo diretta dal M° Adriano Pennino in una nuova straordinaria versione sinfonica, come quella contenuta nell’ultimo album dell’artista “Noi due” pubblicato lo scorso ottobre, in cui il cantautore è affiancato dalla London Symphony Orchestra.

“Noi due tour – A gentile richiesta” è anche il titolo del tour che partirà il 17 marzo da Brescia.

Gigi D’Alessio non è certo nuovo al Festival: dopo il successo di vendite di “Non dirgli mai” nel 2000, l’anno dopo è tornato con “Tu che ne sai”, e nel 2005 con “L’amore che non c’è”; nel 2007 si è esibito come super ospite sulle note di “Con il nastro rosa”, “Adagio” e “Un cuore malato”, mentre nel 2012 era di nuovo in gara insieme a Loredana Bertè con la canzone “Respirare”; infine nel 2017 ha partecipato con “La prima stella”.