Diodato: Fai rumore è disco d’oro

“FAI RUMORE”, il brano di DIODATO vincitore del Festival di Sanremo 2020, è certificato DISCO D’ORO.

La canzone si è posizionata per la seconda settimana consecutiva, al primo posto della classifica singoli TOP OF THE MUSIC (GfK).

Si tratta dell’unico singolo sanremese ad aver ottenuto questa certificazione.

Il successo di Fai Rumore

Un successo senza precedenti quello di DIODATO.

Il trionfo di “FAI RUMORE” rappresenta un vero e proprio plebiscito, in grado di conquistare all’unanimità pubblico e critica, con oltre 12 milioni di visualizzazioni del video su Youtube, oltre 9 milioni di ascolti su Spotify, in vetta alla classifica iTunes e ai primi posti delle classifiche Earone (#3 Airplay radio e #1 TV/Radio indipendenti).