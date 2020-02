Eurovision Song Contest 2020: “Fai rumore” conquista i bookmaker

Diodato rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, in programma a Rotterdam dal 12 al 16 maggio.

Grazie al successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020 con con “Fai rumore”, sarà lui a rappresentare l’Italia esibendosi direttamente nella serata finale. E per i bookmaker è già lui il favorito: secondo Agipronews, la sua vittoria è quotata a 6,50, davanti all’australiana Montaigne e al gruppo lituano The Roof a 9,00. Stessa quota anche per la Svezia e la Russia che non hanno ancora indicato chi li rappresenterà sul palco.

Subito dopo, a 11,00, la norvegese Ulrikke Brandstorp e per la maltese Destiny Chukunyere. Seguono a 12,00 l’olandese Jeangu Macrooy e lo spagnolo Blas Cantó, insieme al concorrente della Danimarca.

L’Italia all’Eurovision Song Contest

L’ultima vittoria dell’Italia all’Eurovision Song Contest risale al 1990, quando trionfò Toto Cutugno con “Insieme: 1992”. Trent’anni dopo ci riproverà Diodato, anche se lo scorso anno, Mahmood ha sfiorato il successo, arrivando secondo con “Soldi”.