Elodie: “This si Elodie sono io”. L’intervista

This is Elodie è il nuovo progetto discografico di Elodie per Island Records (Universal Music Italia). Un momento magico per la cantante, reduce dal successo del Festival di Sanremo con il brano Andromeda.

Il video dell’esibizione sul palco di Sanremo è andato oltre i 2.3 milioni di visualizzazioni, il video ufficiale del brano è stato visto più di 2.8 milioni di volte.

Dopo la presentazione del suo nuovo album sarà impegnata con i live: il 16 aprile in Santeria Toscana 31 a Milano e il 18 aprile al Teatro Centrale di Roma.

Di questo ed altro ancora ne abbiamo parlato con Elodie, che ci parla del suo nuovo album e dei prossimi impegni.

Sanremo, album e instore tour: un febbraio movimentato per te…

E non finisce qui! Ad aprile avrò le prime due date live, puoi immaginare l’emozione! Sono molto contenta di quanto ho raggiunto finora e della risposta positiva del pubblico al nuovo album e alla partecipazione a Sanremo. Ho letto tanti commenti positivi, tante parole di incoraggiamento che mi hanno dato ancora più carica e voglia di fare.

This is Elodie è il titolo del tuo nuovo album: come è nata l’idea e quanto c’è di te?

È un album che mi rappresenta in toto, è un melting pot di sonorità e stili. Uso un linguaggio un po’ più “crudo” rispetto a cose fatte in passato, ho dato la possibilità alla mia anima più urban di emergere. Penso fosse il momento giusto per farlo, prima non sarebbe stato coerente con il mio percorso. “This is Elodie” sono io, ogni brano racconta una parte diversa di me, del mio carattere e della mia vita.

Il titolo dice testualmente “questa è Elodie”: una ragazza che di strada ne ha fatta tanta fino ad arrivare al successo.

È stato sicuramente un percorso faticoso, ma questo credo sia naturale. Ho studiato tanto, mi sono confrontata con molte persone e ho messo alla prova me stessa e la mia voce. È stato un lavoro di ricerca lungo e minuzioso, ma mi ha portato ad essere perfettamente sintonizzata con tutti gli aspetti della mia vita. Decisione dopo decisione, scelta dopo scelta, ho capito cosa volessi cantare, in che modo cantarlo e quale “vestito sonoro” indossare. Ora sono pronta per dimostrare a tutti chi sono e di cosa sono capace.

L’apice del successo, sicuramente, la tua seconda partecipazione al Festival: che esperienza è stata per te?

Sanremo è il palco per eccellenza, lì tutto si ingigantisce e anche i più piccoli dettagli vengono osservati attentamente. Spero tantissimo che “Andromeda” piaccia e che sappia conquistare tutti come ha conquistato me fin dal primo ascolto.

Durante il Festival ti abbiamo consegnato il Lifestyle Award 2020 come personaggio femminile dell’anno. Felice per questo riconoscimento?

Sono stata contentissima di ricevere questo premio, sono donna e orgogliosa di esserlo. Mi fa molto piacere che il lavoro fatto insieme al mio team abbia portato a questo risultato, ci siamo impegnati tanto e voglio continuare a dare del mio meglio, lavorando sodo.

Passato, presente ma soprattutto futuro: cosa ti attende in questo 2020?

Pensare al futuro mi spaventa un po’, quindi cerco di fare un passo per volta, per avere sempre tutto sotto controllo e pensare attentamente a quello che voglio fare e a come farlo. In questi giorni sono impegnata con gli instore e poi avrò tempo di concentrarmi sui live. È un’esperienza importante e significativa per qualsiasi cantante e vorrei dare al pubblico il meglio di me e sono certa che la super band tutta al femminile con la quale mi preparerò per questa nuova sfida mi sarà di grande aiuto e supporto.