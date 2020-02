Elodie la regina del glamour di Sanremo 2020

Avrebbe meritato un piazzamento migliore sul palco di Sanremo, ma Elodie è stata senza dubbio la regina incontrastata del glamour della kermesse 2020.

Di carattere e con grande personalità, la cantante sfoggia un look targato Versace impreziosito da dettagli in tonalità oro. La lunghezza dell’abito mette in risalto le gambe, e le scollature sono molto particolari e mai volgari.

Ad mettere in risalto il suo fascino anche il look hair and beauty. Uno chignon scolpito ed uno smokey eyes molto particolare hanno contribuito a rendere Elodie la regina glamour di Sanremo 2020.

Ed è stata lei stessa a spiegare, durante la conferenza stampa in Sala Lucio Dalla, quali sono stati i motivi che l’hanno indotta a scegliere il suo look.

“Quando ho deciso che avrei voluto partecipare a Sanremo, ho ritenuto importante anche pensare al look, non soltanto al brano e all’interpretazione. Tutto è importante facendo spettacolo. Ne ho parlato con la mia stylist: il mio sogno era versiere Versace, maison importante che rappresenta una donna forte e femminile al tempo stesso. Questo aiuta la performance ed a sottolineare quello che voglio dire. Versace mi ha aiutato a sentirmi forte e figa”.