Ecco quali sono le sneakers più di tendenza

Negli ultimi anni, le sneakers sono diventate sempre più un accessorio molto richiesto e popolare, nonché pratico ed indispensabile, in quanto esse vanno a completare egregiamente l’intero outfit in ogni stagione dell’anno, senza dover rinunciare ad alcun canone di comodità e bellezza.

Pertanto, se sei alla ricerca di un modello di sneakers di tendenza ed adatto a soddisfare appieno le tue esigenze, beh questo articolo farà sicuramente al caso tuo.

Quali caratteristiche presentano le sneakers? Quali sono le tipologie più ricercate? Perché hanno ottenuto un così vasto successo nel mercato della moda internazionale?

In generale, le sneakers possono adattarsi perfettamente in ogni tipologia di outfit: elegante, street, urban e sportivo, così da risultare molto versatili e comode, tanto da essere spesso considerate come la prima scelta in fatto di calzature.

Infatti, avrai sicuramente notato che le sneakers vengono utilizzate quotidianamente da una vasta gamma di persone, di qualsiasi genere ed età, proprio per la loro praticità, comodità e beltà.



Tale bellezza viene espressa attraverso l’originale, intelligente ed estrosa scelta di materiali, colorazioni e stili variegati ed impeccabili, nonché capaci di conferire al tuo look un indiscutibile tocco di unicità e di charme.



Difatti, sia che le tue sneakers siano in tinta unita ed in classica pelle bianca e sia che esse presentino varie fantasie e decorazioni o dei rivoluzionari materiali hi tech, questa tipologia di calzatura non ti abbandonerà mai, dimostrandoti costantemente di sposarsi perfettamente con qualsiasi tipologia di outfit ed in qualsiasi situazione ed evento, rappresentando in tal modo una soluzione davvero comoda, pratica, semplice ed eccezionale.



È per questi motivi che il mercato mondiale delle sneakers è in continua espansione e crescita, divenendo sempre più l’ambito più ricercato ed interessante del panorama della moda contemporanea, dato che esso viene alimentato costantemente da un’incessante sentimento di sperimentazione e creatività e da un’importante percentuale di rischio.



Questo fattore di rischio lo puoi per esempio riscontrare nel lancio delle chunky, ossia le sneakers che presentano delle suole gommate enormi, alte ed irregolari, dal sapore antico ed eccentrico, tanto da essere soprannominate da molti “ugly sneakers”, ma, nonostante ciò, esse stanno ottenendo tuttora un successo considerevole nel panorama mondiale della moda, essendo realizzate e vendute perfino dai più importanti ed autorevoli brand e case di moda, quali Calvin Klein, Versace, Adidas, Nike, Prada, Steve Madden e Gucci.



Tuttavia, le sneakers in pelle bianca con punta rotonda e suola ergonomica rappresentano indubbiamente un must per il tuo abbigliamento, in quanto esse sono in grado di abbinarsi perfettamente con qualsiasi tipo di outfit, senza però rinunciare ai canoni di comodità e, soprattutto, di originalità, dato che queste calzature possono essere arricchite e particolareggiate liberamente attraverso l’aggiunta di dettagli accattivanti e peculiari, come i lacci colorati, i ricami multicolor o animaleschi, o anche le suole arcobaleno.

Pertanto, quali sono attualmente le sneakers più ricercate?



Descrizione generale delle sneakers più richieste e vendute nel mercato della moda internazionale.

In generale, noterai che il 2020 si prospetta come l’anno della riscoperta e del rinnovamento di sneakers iconiche e funzionali, dal sapore rétro e vintage, che va a combaciarsi perfettamente con tecniche e stilemi moderni e contemporanei.

È il caso delle Rider di Puma e delle Nike Dunk, che rappresentano senza alcun dubbio delle calzature iconiche ed intramontabili, ma che vengono reinterpretate attraverso l’attuale gusto ipercolorato e l’impiego di materiali più durevoli ed eco-sostenibili, che è ritenuta una caratteristica molto importante ed essenziale nell’industria della moda per l’inizio di questa nuova decade.



Se vuoi concentrarti al meglio sui fattori di resistenza e praticità, senza tuttavia rinunciare ai canoni di qualità e bellezza, allora le sneakers Gore-Tex faranno sicuramente al caso tuo, in quanto, grazie all’impiego di questo materiale rivoluzionario, esse non solo sono diventate dei veri e propri sinonimi di tendenza, ma risultano essere molto pratiche, funzionali e qualitative, tanto da essere considerate come una sorta di scarpe futuristiche.



Inoltre, devi sapere che l’attuale e ricorrente tendenza attuata dallo sportswear nell’intraprendere una serie di collaborazioni con prestigiosi marchi di lusso ha destato molto stupore e curiosità negli innumerevoli consumatori.



Infatti, le sneakers ibride realizzate dall’unione di Prada e Adidas, Nike e Levi’s, Dior e Air Jordan, hanno prodotto un considerevole interesse nel pubblico ed un notevole guadagno mediatico ed economico nei brand interessati, in quanto i risultati di queste unioni raffigurano perfettamente lo spirito dei marchi coinvolti, che vanno a concentrarsi maggiormente sulla qualità dei materiali e sull’attenzione ad ogni singolo dettaglio, piuttosto che ad un rinnovamento completo del design delle calzature.



Pertanto, potrai notare di come sia alquanto facile pensare che le sneakers ibride tra street e luxury indicheranno la tendenza protagonista di questo lucroso ed interessante anno.