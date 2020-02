Diodato racconta la sua Vita Meravigliosa Post Sanremo

“Che vita meravigliosa” è il nuovo album di Diodato, disponibile dalla mezzanotte di oggi 14 febbraio per Carosello Records.

Questo terzo lavoro discografico si configura come un vero e proprio racconto, dell’artista stesso e della realtà che lo circonda.

Diodato ha vinto il 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria Big, con “Fai rumore”, un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità. Con lo stesso brano ha vinto i Premi della Critica “Mia Martini” e “Lucio Dalla” e il Premio “Lunezia“.

“Dopo il Festival mi sono arrivate tante manifestazioni di affetto: è la cosa più bella. Tanta gente mi ha ringraziato per aver vissuto un momento indimenticabile. Ti rendi conto che il tuo momento indimenticabile lo è diventato per tanta altra gente. E’ una cosa a cui non avevo pensato e mi sta emozionando tantissimo”.

La canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo 2020 sarà, ovviamente, presente all’interno del nuovo album.

“Fai rumore credo entri benissimo all’interno di questo lavoro perché e uno degli episodi più intimi di questo album, è anche esempio di come un’intimità possa allargare il proprio significato, ad arrivare a farci fare considerazioni su una storia o vissuto o personale”.

Il nuovo album di Diodato

Nell’album ci sono le storie che l’artista ha ascoltato e vissuto, che lo hanno colpito, che lo hanno stravolto e reso quello che è oggi. Oggi, che è ancora più ricco di esperienze e nuove emozioni grazie al Festival di Sanremo, le stesse che racconta in questo videoclip in cui offre il suo sguardo sul mondo che lo circonda dopo la vittoria.