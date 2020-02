Da Noi A Ruota Libera: la puntata del 23 febbraio

Nuova puntata di Da Noi A Ruota Libera, in onda domenica 23 febbraio alle 17.35 su Rai1.

Francesca Fialdini intervisterà una delle attrici più amate dal pubblico: Luisa Ranieri.

Gli altri ospiti della puntata

Inoltre, sarà in studio Jessica Morlacchi, per anni voce dei Gazosa ora solista, che racconterà di come sia riuscita a rinascere dalla malattia che l’aveva colpita grazie alla sua passione per la musica.

Infine, la storia di Don Ernesto Piraino che, da ispettore di Polizia, ha deciso di continuare a essere a servizio degli altri diventando sacerdote.