Crash Bandicoot, un classico Playstation in arrivo sui nostri smartphone

Sono passati tantissimi anni dal primo Crash Bandicoot, pubblicato il 9 Settembre 1996 su piattaforma Playstation e destinato a diventare un platform adventure indimenticabile per i veterani del videogaming.

La giusta miscela di enigmi, avventura, simulazione di guida ha reso il personaggio di Crash un’icona popolare quasi quanto Super Mario, dando vita a un franchise che ancora oggi appassiona e diverte, considerando il successo del recente Crash Team Racing Nitro-Fueled rilasciato su Playstation 4.

Il franchise di Activision sembra essere pronto a dar vita ad una nuova avventura, questa volta progettata espressamente per i nostri smartphone: un fiammante videogioco ispirato al celebre marsupiale antropomorfo, che debutterà innanzitutto su Android e in seguito su iOS.

Del titolo, in fase di sviluppo presso Activision, si sa ancora pochissimo, eccezion fatta per qualche accenno di trama, che possiamo riassumere così: impersonando Crash, dovremo scontrarci ancora una volta con la nostra nemesi, il dottor Neo Cortex, lasciandoci aiutare dalla maschera voodoo Aku Aku e Coco Bandicoot, sorella del nostro eroe.

Il gameplay sarà molto simile a quello che già conosciamo, frenetico e adrenalinico: correre, saltare, distruggere casse, evitare nemici e scoprire le immancabili zone segrete per ottenere bonus e power up saranno all’ordine del giorno durante l’avventura. Una buona fetta del divertimento che ci aspetta sarà garantita dalle modalità di gioco disponibili, tra cui le immancabili sfide online e i mondi supplementari da scoprire una volta completati i task principali.

Essendo un titolo a marchio Activision, non ci aspettiamo altro che un ottimo lavoro dal punto di vista della grafica e della gestione delle imprevedibili e fiammanti mosse di Crash, mentre per quanto riguarda la data di uscita su Google Play dovremo aspettare ancora un po’ di mesi: nel frattempo, per addolcire l’attesa, possiamo comunque dedicarci a Call of Duty Mobile, tra i più notevoli ‘bestseller’ Activision di fine 2019.