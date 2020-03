C’è posta per te: la puntata del 29 febbraio

Settima puntata di C’é Posta per Te, in onda domani sabato 29 febbraio in prima serata su Canale 5.

Protagonisti, come sempre, sono le storie della gente comune che si rivolge al programma di Maria De Filippi con la speranza di riallacciare rapporti familiari difficili, incontrare una persona amata che si è allontanata, commuovere un amico o un familiare con un regalo speciale, incontrare un primo amore.

A fare da intermediario tra il mittente e il destinatario della posta Maria De Filippi, insostituibile cantastorie del suo amatissimo people show.

Immancabili le sorprese che coinvolgono i beniamini del pubblico e dei protagonisti delle storie.

Gli ospiti della puntata del 29 febbraio

Tra gli ospiti della puntata: Pio, Amedeo, Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Gonzalo Higuain.