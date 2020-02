Cataldo Calabretta volto di punta di Casa Sanremo

Casa Sanremo ogni anno accoglie tutti gli artisti in gara, cantanti ospiti, conduttori, giornalisti, produttori, discografici, critici musicali, personaggi tv.

Il “Gruppo eventi” di Vincenzo Russolillo, quest’anno, ha sottoscritto una prestigiosa collaborazione con la Rai e, all’interno della manifestazione, hanno trovato spazio una serie di importanti iniziative: “Casa Sanremo” sarà “collegata” da un tappeto rosso con l’Ariston e con il palco di piazza Colombo, per suggellare l’unione tra le tre location che faranno respirare l’aria del Festival.

Cataldo Calabretta, da anni volto di punta di Casa Sanremo, è l’esempio del professionista poliedrico: avvocato e docente universitario, opinionista e conduttore tv.

Volto noto ai telespettatori di Raiuno, rete per la quale da anni lavora in qualità di esperto di cronaca nera e giudiziaria. Ha condotto tre edizioni di Gran Tour d’Italia su Rete4 e quest’estate è stato al fianco di Monica Marangoni in Tuttochiaro, la trasmissione di successo del mattino di Raiuno.

Cataldo, torni anche quest’anno a Casa Sanremo: ci regali qualche anticipazione ?

Torno con tanta voglia di vivere una settimana all’insegna della musica in una cornice suggestiva come quella sanremese. Quest’anno avrò il piacere di condurre due format.

Chi avrai modo di intervistare nell’ambito della rassegna Writers?

Tanti prestigiosi autori. Avrò l’onore di avere ospite Federico Moccia, un eccellente professionista poliedrico è capace di aver fatto “innamorare” milioni di adolescenti di un libro come “Tre metri sopra il cielo”. A Sanremo presenterà il suo ultimo libro, “La ragazza di Roma Nord”. Ci saranno, tra gli altri, il campione del mondo Paolo Rossi, che presenterà la sua autobiografia “Quanto dura un attimo”; Olimpio Talarico, organizzatore del rinomato Premio Caccuri, con “Cosa rimane dei nostri amori”; il dottor Paolo Mezzana con “I dialoghi della vagina” i giornalisti Emilio Orlando e Rita Cavallaro presenteranno “22 gradini per l’inferno” e l’allenatore mentale

Roberto Cerè con “Amore, Salute e Business”. Casa Sanremo Writers si è ormai affermato come uno spazio interamente dedicato all’incontro tra scrittori e pubblico.

Nel corso delle edizioni hanno trovato spazio testi di grandi firme del giornalismo italiano, appassionanti biografie di personaggi dello spettacolo ma anche storie di musica e musicisti, senza dimenticare i volumi dedicati alla formazione e la saggistica su temi di grande

attualità.

Quale messaggio ti piacerebbe lanciare al pubblico attraverso L’Italia in vetrina?

Questa trasmissione si è consolidata nel tempo. È un format legato indissolubilmente a Casa Sanremo, attraverso il quale si racconta l’Italia, i territori, le sue eccellenze con i vari protagonisti che si alternano a Casa Sanremo che, in quanto hospitality del Festival, raccoglie le persone che arrivano a Sanremo non solo per la buona musica: tanti imprenditori e professionisti del Made in Italy associano sempre di più Casa Sanremo alla grande kermesse che più di chiunque altra celebra il costume italiano. Il messaggio che cerchiamo di veicolare ogni anno è che la nostra Italia eccelle in tanti settori e dobbiamo essere sempre più orgogliosi delle nostre peculiarità. Poi da calabrese cerco di dare ampio spazio al mio Sud, spesso penalizzato ingiustamente.

Secondo te qual è il segreto del successo di Casa Sanremo?

La lungimiranza del patron Vincenzo Russolillo, uomo manager con una grande visione capace di creare sinergie vincenti, orgoglioso del suo lavoro. Al suo fianco c’è una grande donna, Daniela Serra, una Lady “di ferro”, fondamentale nell’organizzazione e nella gestione della grande macchina di Casa Sanremo.

Il tuo sogno nel cassetto legato alla TV e al mondo della comunicazione ?

Ne ho ancora tanti, ne ho realizzati tanti. Sono nato e cresciuto a Ciró Marina, in Calabria e se penso a ciò che desideravo un tempo devo ammettere che mi ritengo fortunato. Ho scritto libri, ho condotto trasmissioni e manifestazioni prestigiose, insegno all’università e ho fatto tante altre cose. Non esiste una ricetta universale per vedere realizzate le proprie ambizioni e per coronare i propri sogni professionali, ma ciò che è certo è che talento, attitudine, determinazione, disciplina e spirito di sacrificio possono essere degli strumenti di fondamentale utilità lungo questa strada.

C’é una realtà italiana che secondo te non viene raccontata sufficientemente ma che invece meriterebbe più attenzione?

Sono tante, abbiamo un patrimonio inestimabile. Per esempio la mia Calabria, terra meravigliosa dal fascino misterioso, a volte criptico, ma in grado poi di svelarsi in tutta la sua bellezza e generosità non ha la giusta “considerazione”. Terra di mare e di montagne, dolce e aspra allo stesso tempo e a torto troppo trascurata: moltissimi sono i professionisti di grande talento ai quali ha dato i natali ma che poi, per mancanza di possibilità, sono costretti ad andare altrove e in altri luoghi si sono affermati. Non mi stanco mai di evidenziare questa “stortura” inaccettabile.

Un’ultima curiosità: ci regali qualche aneddoto o ricordo legato al Festival di Sanremo?

Sono tanti i ricordi che mi legano alla città dei fiori e della musica italiana: forse il ricordo più bello è legato alla mia prima volta al Festival. Era il 2005 e fu una grande emozione entrare all’Ariston, teatro della kermesse più amata dagli italiani.