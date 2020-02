Ascolti tv: sabato da record per Uno Mattina in famiglia

Un sabato da record per Uno Mattina in Famiglia. La trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi fa incetta di record di ascolti, in una stagione televisiva che possiamo definire memorabile per lo storico programma di Rai1.

La puntata di sabato 22 febbraio 2020 ha sfiorato il 26% di share: dati e numeri alla mano, ottiene più di 5 punti percentuale rispetto all’anno precedente con il tandem di conduzione Muccitelli – Rosini.

Un trend positivo in termini di ascolti per la stagione 2019/2020 della trasmissione della rete ammiraglia della tv di stato. Un programma che sin dalle prime puntate è cresciuto notevolmente grazie anche all’affiatamento professionale tra i due conduttori, capaci di creare un mix perfetto tra professionalità ed esperienza. Dando così maggiore interesse e fluidità al programma, sempre interessante e mai noioso.

Senza tralasciare l’ottimo lavoro di squadra della regia e degli autori, capaci di garantire interesse nel programma oltre agli interventi di “emergenza” come nella puntata di domenica 23 febbraio, dove il Coronavirus è stato l’argomento chiave della trasmissione. La scaletta del programma, infatti, è stata aggiornata in modo da poter fornire ai telespettatori tutte le informazioni sul caso che attanaglia la popolazione mondiale. Un’ottima finestra di servizio pubblico sull’attualità.