Ascolti tv domenica 16 febbraio 2020

Rai 1 protagonista di domenica 16 febbraio 2020 con la miniserie Come una madre. L‘ultima puntata ha registrato 5.052.000 telespettatori, con uno share 20,72%.

“LIVE NON È LA D’URSO” si conferma ancora una volta il talk show più seguito della prima serata con 2.368.000 telespettatori e una share del 15%. A tenere banco il caso Morgan – Bugo, con il frontman dei Bluvertigo ospite nel salotto di Barbara D’Urso.

Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha ottenuto 2.113.000 telespettatori (share 8,34%) mentre su La7 Non è l’Arena si ferma al 5% di share.

Gli ascolti del daytime

Il mattino vede protagonista sempre Rai1 sin dalle prime luci dell’alba con Uno Mattina in Famiglia. Il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi sfiora il 25% di share, registrando 1.855.000 telespettatori.

Linea Verde prosegue il suo ottimo trend, ottenendo un netto di 3.168.000 telespettatori (share 20,96%) superando la concorrenza di Melaverde: 2.063.000 telespettatori, share 16,05%.

Pomeriggio in cui anche la rete ammiraglia della tv di stato impone la propria leadership con: Domenica In ha ottenuto nella prima parte 3.818.000 telespettatori (share 22,59%) mentre nella seconda 3.143.000 telespettatori (20,18%). Ospite di Mara Venier Bugo, il cantante in gara al Festival di Sanremo, protagonista della discussione con Morgan e del suo abbandono del palco.

Il pomeriggio si conclude con la sfida quasi alla pari tra Domenica Live (Canale 5) e Da Noi a Ruota Libera (Rai1): 2.388.000 (14,85%) contro 2.320.000 (14,21%).