Ascolti tv (24 febbraio): La vita in diretta leader del pomeriggio

La vita in diretta si attesta ancora una volta leader di ascolti del pomeriggio raggiungendo il 17% di share.

Risultati e numeri alla mano confermano che lunedì 24 febbraio il programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha sbaragliato la concorrenza di Pomeriggio 5 e delle altre trasmissioni in onda nella stessa fascia oraria.

Puntata che ha dato ampio risalto all’emergenza Coronavirus che sta tenendo in apprensione milioni di italiani. In studio diversi esperti, ma soprattutto consigli utili (di vita pratica e non) e gli aggiornamenti su come le istituzioni stanno gestendo questo problema. Un ottimo servizio di pubblica informazione da parte della tv di stato.

Sta vivendo un’ottima stagione La Vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai1. Merito anche del “tandem vincente” dei conduttori, che piace e convince grazie alla professionalità che li contraddistingue. La Cuccarini si conferma la “più amata dagli italiani”, mentre Alberto Matano il volto di punta della rete ammiraglia della tv di stato.