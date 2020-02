Ascolti e informazione: il connubio vincente di Uno Mattina in Famiglia

Ascolti e informazione: è il connubio vincente di Uno Mattina in Famiglia che domenica 23 febbraio ha registrato ottimi dati.

La trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi ha raggiunto uno share del 23.4% contro il 7% dello speciale TG5 dedicato al Coronavirus.

Un plauso non soltanto ai due conduttori ma anche al direttore di Rai1, Stefano Coletta, per aver fatto sì che anche trasmissioni di intrattenimento, come Uno Mattina in Famiglia, aprissero con una finestra sul Coronavirus.

Numeri importanti che danno continuità agli ottimi ascolti tv di sabato 22 febbraio 2020.

Ma non solo: è un programma che fa informazione nel migliore dei modi, grazie alla professionalità ed alla bravura dei due conduttori nel trattare un argomento che tiene in apprensione milioni di italiani.

Non a caso il salotto di Uno Mattina in Famiglia ha ospitato due autorevoli figure come Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco di Milano. Quanto confermato da Galli oggi, sul Corriere della Sera, era stato già anticipato nella puntata di sabato 22 febbraio.

Ospite illustre di ieri Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare del Campus Bio-Medico di Roma.