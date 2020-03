Android 11, anteprima del nuovo sistema operativo

Puntuale come ogni anno, Google ha appena rilasciato la prima Developer Preview di Android 11, un “assaggio” della nuova incarnazione di Android che debutterà nella sua forma definitiva il prossimo Agosto.

Android 11: le anticipazioni

La versione preliminare di Android 11, attualmente in test presso gli sviluppatori, ci rivela già da ora alcune delle funzioni più interessanti e utili che vedremo in forma compiuta nelle prossime beta. Installandola su un dispositivo Google Pixel, gli utenti della community hanno scoperto novità (a livello di design e di usabilità) che vi elenchiamo di seguito.

Si parte da un’importante funzione per la sicurezza del dispositivo: la possibilità di assegnare autorizzazione temporanea (e non definitiva come avviene ora) alle app in uso sul nostro device Android, in modo da prevenire eventuali comportamenti imprevisti da parte di ciò che installiamo.

Cambia anche la Dark Mode, che con Android 11 potrà essere attivata permanentemente o automaticamente a seconda delle nostre preferenze; sarà disponibile anche la registrazione dello schermo e un menu di condivisione più flessibile e personalizzabile nella scelta delle app su cui inoltrare i nostri contenuti preferiti.

Google ha infine pensato a qualche chicca speciale per gli utenti che possiedono un qualsiasi smartphone della serie Pixel 4 (nuove gestures più reattive) e il lancio di nuove API per favorire uno sblocco del dispositivo con riconoscimento del volto più veloce.

Assieme a queste prime informazioni è stata rivelata anche una roadmap ufficiale sullo stato di sviluppo attuale e futuro di Android 11: tra poche settimane arriverà una nuova beta pubblica, a cui faranno seguito nuove release in Aprile e Maggio fino al debutto della versione finale, che avverrà a fine estate in tempo per il lancio dei nuovi top di gamma della serie Pixel.

A tutti i fan del mondo Android non resta quindi altro da fare che attendere l’arrivo della prossima conferenza Google I/O, che metterà in chiaro il nome ufficiale del nuovo sistema operativo assieme a tante altre novità su cloud e domotica che verranno svelate in anteprima mondiale.