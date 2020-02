Amici 2020: al via il serale del talent di Maria De Filippi (VIDEO)

Venerdì 28 febbraio, dalle ore 21.20 su Canale5 , Maria De Filippi conduce la prima puntata della diciannovesima edizione di Amici, il talent show più longevo e più seguito della Tv.

La scuola del talento raggiunge il traguardo delle 19 edizioni. “Amici” segna indiscutibilmente la storia della televisione, è infatti il talent più longevo al mondo ed è stato il primo format originale italiano di questo genere ad essere venduto all’estero.

Direttore Artistico dell’edizione 2020 Giuliano Peparini.

Il programma

Questa edizione prevede 9 puntate. 6 puntate con dieci talent: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina cantanti. Valentin, Nicolai, Javier e Talisa ballerini

In gara in un circuito ad eliminazione “tutti contro tutti” che decreta 1 vincitore della categoria canto, 1 vincitore della categoria ballo e il vincitore assoluto di #Amici19

La giuria di Amici 2020

3 puntate celebrative dove si fa festa con dieci professionisti 3 organi giudicanti per le due fasi di gara: una Giuria composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito Tommaso Paradiso

i Professori

Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Insieme a la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito.

Il pubblico da casa

Sostiene il proprio talent preferito attraverso il televoto.